Aumento Pensioni a Marzo 2023: in arrivo l'accredito della rivalutazione, ma non per tutti (Di martedì 21 febbraio 2023) Aumento Pensioni a partire dal mese di Marzo 2023: ecco a chi spetta l'accredito della perequazione monetaria e degli arretrati. Con la Manovra di Bilancio 2023 l'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha previsto la rivalutazione monetaria delle Pensioni INPS all'inflazione. Ci sono stati ritardi nell'accredito degli assegni previdenziali INPS rivalutati a partire dal mese di gennaio, molti pensionati hanno ricevuto l'accredito a febbraio, ma molti beneficiari lo riceveranno a partire dal mese di Marzo. A partire dal primo Marzo una vasta platea di percettori dell'assegno previdenziale INPS riceverà il tanto atteso cedolino rivalutato, con accredito degli arretrati a ...

