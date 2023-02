Aumentano gli sbarchi. Meloni invoca la difesa dei confini Ue (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Il bel tempo e il mare calmo continuano a portare centinaia di migranti sulle coste italiane, nelle stesse ore in cui Giorgia Meloni, ricevendo il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, chiede all'Europa di difendere i suoi "confini esterni". Fra la tarda mattinata e il pomeriggio, sono approdati in 159 a bordo di quattro imbarcazioni per un totale di 241 in sette natanti, compresi quelli della notte. Nell'ultimo gruppo c'erano 34 persone, originarie di Tunisia e Yemen, fra cui 10 minori non accompagnati. Due donne incinte, una delle quali all'ottavo mese di gravidanza, una paziente oncologica e un uomo con un arto ingessato, sono state portate al poliambulatorio per accertamenti sanitari dopo essere sbarcati al molo Favarolo. Altri 125 migranti erano arrivati in precedenza nelle acque antistanti l'isola. Sono 1200 gli ospiti dell'hotspot ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Il bel tempo e il mare calmo continuano a portare centinaia di migranti sulle coste italiane, nelle stesse ore in cui Giorgia, ricevendo il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, chiede all'Europa di difendere i suoi "esterni". Fra la tarda mattinata e il pomeriggio, sono approdati in 159 a bordo di quattro imbarcazioni per un totale di 241 in sette natanti, compresi quelli della notte. Nell'ultimo gruppo c'erano 34 persone, originarie di Tunisia e Yemen, fra cui 10 minori non accompagnati. Due donne incinte, una delle quali all'ottavo mese di gravidanza, una paziente oncologica e un uomo con un arto ingessato, sono state portate al poliambulatorio per accertamenti sanitari dopo essere sbarcati al molo Favarolo. Altri 125 migranti erano arrivati in precedenza nelle acque antistanti l'isola. Sono 1200 gli ospiti dell'hotspot ...

