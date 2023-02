Auguri per la tua morte 3: il regista spera ancora di poter girare il sequel (Di martedì 21 febbraio 2023) Il regista Christopher Landon ha parlato nuovamente della possibilità che venga realizzato Auguri per la tua morte 3, sottolineando inoltre gli ostacoli da superare. Auguri per la tua morte 3 potrebbe ancora essere realizzato: il regista Christopher Landon è infatti tornato a parlare della possibilità di realizzare il secondo sequel del progetto cinematografico, spiegando inoltre cosa ostacola la produzione. Jason Blum, produttore dei primi due film, ha più volte espresso il suo apprezzamento nei confronti della saga, tuttavia per ora il progetto non è ancora andato oltre le prime fasi di sviluppo. Christopher Landon, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ammesso che se non avesse alcun problema di budget realizzerebbe il terzo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) IlChristopher Landon ha parlato nuovamente della possibilità che venga realizzatoper la tua3, sottolineando inoltre gli ostacoli da superare.per la tua3 potrebbeessere realizzato: ilChristopher Landon è infatti tornato a parlare della possibilità di realizzare il secondodel progetto cinematografico, spiegando inoltre cosa ostacola la produzione. Jason Blum, produttore dei primi due film, ha più volte espresso il suo apprezzamento nei confronti della saga, tuttavia per ora il progetto non èandato oltre le prime fasi di sviluppo. Christopher Landon, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ammesso che se non avesse alcun problema di budget realizzerebbe il terzo ...

