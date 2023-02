Audio spaziale: la nuova funzione Netflix per guardare i contenuti | Cos’è e come funziona? (Di martedì 21 febbraio 2023) Netflix si aggiorna costantemente e per allargare il suo bacino di utenti sperimenta sempre nuove funzioni. Tra le ultime novità, arriva l’opzione Audio spaziale, che permetterà di guardare i contenuti in modalità alternativa. Di cosa si tratta? Audio spaziale Netflix – cosa è? come si legge dal sito ufficiale, la funzione Audio spaziale è disponibile per coloro che hanno un abbonamento premium e può permettere di migliorare l’Audio senza la necessità di diffusori surround o apparecchiature home threater. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente per gli utenti. Dietro questa novità c’è la tecnologia AMBEO 2-Channel Spatial ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 21 febbraio 2023)si aggiorna costantemente e per allargare il suo bacino di utenti sperimenta sempre nuove funzioni. Tra le ultime novità, arriva l’opzione, che permetterà diin modalità alternativa. Di cosa si tratta?– cosa è?si legge dal sito ufficiale, laè disponibile per coloro che hanno un abbonamento premium e può permettere di migliorare l’senza la necessità di diffusori surround o apparecchiature home threater. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente per gli utenti. Dietro questa novità c’è la tecnologia AMBEO 2-Channel Spatial ...

