Aubrey Plaza ha svelato di aver fatto un furto alla Casa Bianca, ai danni di Joe Biden (Di martedì 21 febbraio 2023) L'attrice Aubrey Plaza ha rivelato che nel 2012 ha fatto un furto alla Casa Bianca, nell'ufficio dell'allora vice-presidente Joe Biden. Aubrey Plaza ha rivelato di aver compiuto un furto nell'ufficio di Joe Biden quando era il vice-presidente di Barack Obama. L'attrice, intervistata da The New Yorker, ha condiviso un aneddoto che risale al 2012. Oltre un decennio fa, infatti, Joe Biden ha girato un cameo per la serie Parks and Recreation. La scena è stata girata alla Casa Bianca e il cast ha potuto fare un breve tour dell'ufficio del vice presidente. Aubrey Plaza aveva ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) L'attriceha rivelato che nel 2012 haun, nell'ufficio dell'allora vice-presidente Joeha rivelato dicompiuto unnell'ufficio di Joequando era il vice-presidente di Barack Obama. L'attrice, intervistata da The New Yorker, ha condiviso un aneddoto che risale al 2012. Oltre un decennio fa, infatti, Joeha girato un cameo per la serie Parks and Recreation. La scena è stata giratae il cast ha potuto fare un breve tour dell'ufficio del vice presidente.aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ifuckinghateyxx : aubrey plaza in the white lotus sarà sempre importante per me e non lo dimenticherò mai - sandrasvojce : gli effetti di aubrey plaza - Dch3nor : ultimamente sono molto innamorata di aubrey plaza non so come uscirne - voidtopaz : stanotte ho sognato di mettermi insieme ad aubrey plaza per la seconda volta io purtroppo sono infossata male per quella donna - vv0raz : avuta questo momento di lucidità veronica lucchesi la nostra aubrey plaza -