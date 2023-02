Attentato della ‘ndrangheta nel rione Santa Caterina, pasticceria data alle fiamme (Di martedì 21 febbraio 2023) La ‘ndrangheta colpisce ancora: nel mirino della criminalità organizzata è finita una pasticceria situata nel rione Santa Caterina, a Reggio Calabria, data alle fiamme durante un crudele Attentato. Il giornalista e opinionista Klaus Davi ha diffuso online in anteprima le immagini dell’attacco. Klaus Davi torna a parlare di ‘ndrangheta e lo fa postato sul suo canale YouTube un video intitolato “’Ndrangheta: Attentato a Santa Caterina, immagini shock”. Il filmato mostra l’attacco compiuto dalla malavita del posto ai danni di una pasticceria situata a Santa Caterina, totalmente distrutta dopo essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Lacolpisce ancora: nel mirinocriminalità organizzata è finita unasituata nel, a Reggio Calabria,durante un crudele. Il giornalista e opinionista Klaus Davi ha diffuso online in anteprima le immagini dell’attacco. Klaus Davi torna a parlare die lo fa postato sul suo canale YouTube un video intitolato “’Ndrangheta:, immagini shock”. Il filmato mostra l’attacco compiuto dalla malavita del posto ai danni di unasituata a, totalmente distrutta dopo essere ...

