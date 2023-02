ATP Rio de Janeiro 2023 | Lorenzo Musetti delude e viene sconfitto da Nicolás Jarry al primo turno

(Di martedì 21 febbraio 2023) Male, decisamente male. Non sta andando per il verso giusto l’avventura diin Sudamerica. Il toscano aveva in mente di “monetizzare” nel noto “swing sudamericano”, vista la crescita di gioco manifestata nell’ultimo scorcio del 2022 sotto tutti i punti di vista. Ecco che sorprende in negativo quanto sta accadendo. A Buenos Aires (Argentina), con la sconfitta contro il peruviano Juan Pablo Varillas, uncampanello d’allarme era suonato e il ko deldell’ATP500 di Rio de(Brasile) nella notte italiana contro il cileno Nicolas(n.139 ATP), proveniente dalle qualificazioni, è la prova che qualcosa soprattutto a livello mentale non funzioni. Il 6-4 6-1 con cui il sudamericano si è imposto ha evidenziato un atteggiamento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: $8722.19 on Lorenzo Musetti @ -137 Game: ATP Rio De Janeiro Lorenzo Musetti vs. Nicolas Jarry - infoitsport : ATP 250 Marsiglia, Doha e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio delle QualificazionI - infoitsport : ATP 250 Marsiglia, Doha e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio del Day 1 - greedylocks1 : ATP RIO PARLAY ???????? -Thiem ML -Musetti ML +112 (2.12) 1U - infoitsport : ATP 250 Doha e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione -

Lorenzo Musetti sarà impegnato nel primo turno del torneo di tennisdide Janeiro contro il cileno Jarry. Nell'attesa, si rilassa ...Il programma, con gli orari e l'ordine di gioco, del torneo500 dide Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di martedì 21 febbraio . Scende in campo il numero uno del seeding non prima delle ore 23 italiane contro il brasiliano Alves. Esordio ...

Tennis: Rio Open, Musetti subito eliminato Agenzia ANSA

ATP Rio, il tabellone: Alcaraz grande favorito, anche Musetti e Fognini al via Ubitennis

ATP Rio de Janeiro 2023, in Brasile è nuova sfida tra specialisti del rosso. Musetti vuole Alcaraz OA Sport

Atp 500 Rio de Janeiro: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Rio de Janeiro 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti. Gli ostacoli verso una semifinale con Alcaraz OA Sport

Male, decisamente male. Non sta andando per il verso giusto l’avventura di Lorenzo Musetti in Sudamerica. Il toscano aveva in mente di “monetizzare” nel noto “swing sudamericano”, vista la crescita di ...Lorenzo Musetti subito eliminato agli Open di Rio, torneo Atp 500 in corso sulla terra battuta di Rio de Janeiro in Brasile. Il 20enne toscano numero 18 al mondo è stato battuto per 6-4 6-1 dal 27enne ...