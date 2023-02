ATP Marsiglia 2023, Jannik Sinner già in campo ad allenarsi con Hubert Hurkacz! (Di martedì 21 febbraio 2023) Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, Jannik Sinner vuol battere il ferro finché è caldo, ritenendo importante dar seguito alla serie di incontri delle ultime due settimane. Come è noto, il classe 2001 del Bel Paese ha ottenuto riscontri di grande rilievo: vittoria nell’ATP250 di Montpellier e Finale raggiunta all’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), perdendo dal russo Daniil Medvedev e vincendo nel proprio percorso lo scontro diretto con il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 ATP). Si volta pagina e Sinner sarà in campo giovedì, avendo quindi abbastanza tempo per recuperare e affrontare un’altra eventuale serie di incontri, prima di volare alla volta degli Stati Uniti per disputare i Masters 1000 di marzo (Indian Wells e Miami). Non resta che rispondere al quesito iniziale. Jannik, testa di serie ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare,vuol battere il ferro finché è caldo, ritenendo importante dar seguito alla serie di incontri delle ultime due settimane. Come è noto, il classe 2001 del Bel Paese ha ottenuto riscontri di grande rilievo: vittoria nell’ATP250 di Montpellier e Finale raggiunta all’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), perdendo dal russo Daniil Medvedev e vincendo nel proprio percorso lo scontro diretto con il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 ATP). Si volta pagina esarà ingiovedì, avendo quindi abbastanza tempo per recuperare e affrontare un’altra eventuale serie di incontri, prima di volare alla volta degli Stati Uniti per disputare i Masters 1000 di marzo (Indian Wells e Miami). Non resta che rispondere al quesito iniziale., testa di serie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Gasquet ???? vs Lokoli ????, derby di primo turno del torneo Atp 250 di Marsiglia - sportface2016 : #ATPMarsiglia | Il programma e gli orari di mercoledì #22febbraio - FOIANESI74 : #sinner lo stakanovista prosegue , giovedì #atpmarsiglia di nuovo in campo #tennis #foxred is back again ?????? Atp 25… - zazoomblog : Tabellone Atp Marsiglia 2023: Sinner è la seconda testa di serie Hurkacz la prima - #Tabellone #Marsiglia #2023:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Marsiglia: Jannik Sinner non si ferma, in quota l'azzurro è favorito per il titolo -