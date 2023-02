ATP Marsiglia 2023, Jannik Sinner favorito principale per il titolo secondo i book-makers (Di martedì 21 febbraio 2023) Jannik Sinner si è presentato quest’oggi sul campo per allenarsi in vista dell’ATP250 di Marsiglia. Sul veloce indoor transalpino, l’altoatesino non ha alcuna intenzione di fermarsi, dopo aver affrontato diversi incontri nelle ultime due settimane. Un Sinner reduce dal titolo a Montpellier e dalla Finale raggiunta a Rotterdam e persa in tre set contro il russo Daniil Medvedev. Un percorso nel quale si sono notati i miglioramenti del classe 2001 del Bel Paese in certi aspetti, ma ancora alcune criticità che non gli hanno permesso di imporsi contro un grande Medvedev nell’atto conclusivo del torneo olandese. Tutto utile, comunque, per proseguire su questa strada e fare il meglio possibile nell’evento transalpino dove Jannik è la testa di serie n.2, alle spalle di Hubert Hurkacz. Ebbene, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)si è presentato quest’oggi sul campo per allenarsi in vista dell’ATP250 di. Sul veloce indoor transalpino, l’altoatesino non ha alcuna intenzione di fermarsi, dopo aver affrontato diversi incontri nelle ultime due settimane. Unreduce dala Montpellier e dalla Finale raggiunta a Rotterdam e persa in tre set contro il russo Daniil Medvedev. Un percorso nel quale si sono notati i miglioramenti del classe 2001 del Bel Paese in certi aspetti, ma ancora alcune criticità che non gli hanno permesso di imporsi contro un grande Medvedev nell’atto conclusivo del torneo olandese. Tutto utile, comunque, per proseguire su questa strada e fare il meglio possibile nell’evento transalpino doveè la testa di serie n.2, alle spalle di Hubert Hurkacz. Ebbene, ...

