ATP Doha 2023 | avanzano Roberto Bautista Agut e Jiri Lehecka Eliminato Marton Fucsovics

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) Calato il sipario su questa giornata di primo turno nell’ATP die si può parlare di pronostici rispettati. Il riferimento è alle vittorie, in primis, die di, tra gli osservati speciali di quest’oggi. Lo spagnolo l’ha spuntata al termine di una vera e propria maratona contro l’ungherese(n.78 del ranking) per 7-6 (7) 5-7 6-4. 3 ore e 10 minuti in cui la testa di serie n.5 del torneo ha dovuto tirar fuori tutto il suo repertorio per avere la meglio del coriaceo magiaro. Il prossimo avversario dell’iberico sarà l’australiano Christopher O’Connell (n.94 del mondo). Missione compiuta anche per: il giovane ceco (n.52 del mondo) si è imposto in due set per 6-3 7-6 (3) contro il ...