Atp 250 di Doha, Sonego esce subito di scena al primo turno (Di martedì 21 febbraio 2023) Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo di Doha (ATP 250) in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex. Il 27enne torinese, n.71 del ranking, è stato sconfitto 4-6, 6-1, 7-6(4) in due ore e mezza di gioco dallo scozzese Andy Murray, 35 anni, attuale n.70. Sonego non ha sfruttato tre match-point nel decimo gioco del terzo set. (Ansa). (foto@Fitp-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Lorenzodialdel torneo di(ATP 250) in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex. Il 27enne torinese, n.71 del ranking, è stato sconfitto 4-6, 6-1, 7-6(4) in due ore e mezza di gioco dallo scozzese Andy Murray, 35 anni, attuale n.70.non ha sfruttato tre match-point nel decimo gioco del terzo set. (Ansa). (foto@Fitp-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : JANNIKKKKKKKKKK ?? Sinner batte Cressy in due set (7-6, 6-3) nella finale dell'ATP 250 di Montpellier e conquista i… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner trionfa a Montpellier! ?? È l’82º titolo ATP vinto nell’Era Open da un italiano, il 71º in un 250.… - Eurosport_IT : PRIMA FINALE DELL'ANNO PER JANNIK ?????? Sinner si giocherà il titolo dell’ATP 250 di Montpellier grazie alla vittori… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Marsiglia, Doha e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Fabio Fognini a Rio (L… - Calciodiretta24 : Atp 250 di Marsiglia: Sinner alla ricerca di punti preziosi -