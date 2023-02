Atletico Madrid: “Caso Negreira? Molto grave, si deve indagare” (Di martedì 21 febbraio 2023) “La nostra posizione è Molto chiara: è una questione Molto grave e per il bene del nostro calcio si deve indagare e fare assoluta chiarezza”. Con queste parole l’Atletico Madrid si è espresso pubblicamente sul Caso Negreira. I colchoneros, secondo quando riporta la stampa spagnola, avrebbero voluto che tutti i club della Liga facessero una nota congiunta “che mostrasse l’unità di tutte le società davanti a un tema Molto grave che ci riguarda tutti insieme. Non è stato possibile e crediamo sia un errore”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) “La nostra posizione èchiara: è una questionee per il bene del nostro calcio sie fare assoluta chiarezza”. Con queste parole l’si è espresso pubblicamente sul. I colchoneros, secondo quando riporta la stampa spagnola, avrebbero voluto che tutti i club della Liga facessero una nota congiunta “che mostrasse l’unità di tutte le società davanti a un temache ci riguarda tutti insieme. Non è stato possibile e crediamo sia un errore”. SportFace.

