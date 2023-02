Atletica, World Indoor Tour Madrid 2023: Dal Molin sfida ai 60 ostacoli Llopis e Roberts (Di martedì 21 febbraio 2023) Domani, mercoledì 22 febbraio, andrà in scena un’altra tappa del World Indoor Tour 2023 in quel di Madrid; tante le gare in programma, con numerosi atleti di caratura internazionale (tra cui cinque azzurri) e un conseguente elevato interesse per vederli gareggiare sulla pista del Clud Deportivo Municipal Gallur. L’attesa maggiore è, naturalmente, per Paolo Dal Molin, protagonista nei 60m ostacoli: non sarà facile per l’azzurro, visti i rivali, ma l’intento è quello di raggiungere un positivo risultato (anche cronometrico). Dal Molin dovrà vedersela con lo statunitese Daniel Roberts (7.43 a Liévin) e con lo spagnolo Enrique Llopis Domenech, tra tutti. Interesse, inoltre, anche per i 60m donne con la statunitense Kayla ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Domani, mercoledì 22 febbraio, andrà in scena un’altra tappa delin quel di; tante le gare in programma, con numerosi atleti di caratura internazionale (tra cui cinque azzurri) e un conseguente elevato interesse per vederli gareggiare sulla pista del Clud Deportivo Municipal Gallur. L’attesa maggiore è, naturalmente, per Paolo Dal, protagonista nei 60m: non sarà facile per l’azzurro, visti i rivali, ma l’intento è quello di raggiungere un positivo risultato (anche cronometrico). Daldovrà vedersela con lo statunitese Daniel(7.43 a Liévin) e con lo spagnolo EnriqueDomenech, tra tutti. Interesse, inoltre, anche per i 60m donne con la statunitense Kayla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Atletica: World indoor tour, 5 azzurri in gara a Madrid, c'è Dal Molin - - sportface2016 : #Atletica | World Indoor Tour 2023: cinque gli azzurri impegnati nella tappa di #Madrid - intoscana : Nella tappa Gold del World Indoor Tour a Liévin in Francia, Claudio Stecchi, classe 1991 di Greve in Chianti, ha sc… - Piergiulio58 : Atletica. Marcell Jacobs arriva secondo nei 60 mt indoor e perde l'imbattibilità. L'azzurro non perdeva da due anni… - ginugiola : RT @RaiNews: Atletica. Marcell Jacobs arriva secondo nei 60 mt indoor e perde l'imbattibilità. L'azzurro non perdeva da due anni e con 6.57… -