Atletica: World indoor tour, 5 azzurri in gara a Madrid, c'è Dal Molin (Di martedì 21 febbraio 2023) Madrid, 21 feb. - (Adnkronos) - Ancora una tappa Gold del World indoor tour, ancora un bel gruppo di italiani tra i partecipanti del massimo circuito invernale, in diretta su Sky Sport Arena mercoledì dalle 19.30 alle 21.30. Si gareggia a Madrid per la sesta prova, la penultima, prima della chiusura di sabato pomeriggio a Birmingham. Nella capitale spagnola torna in azione Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), sabato scorso raggiante ad Ancona in batteria (7.54), a soli tre centesimi dal suo record italiano di dieci anni fa. In pista anche Pietro Arese (Fiamme Gialle) nei 1500 metri dopo il titolo italiano conquistato al Palaindoor. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) sono invece reduci dai rispettivi secondi posti nella rassegna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 feb. - (Adnkronos) - Ancora una tappa Gold del, ancora un bel gruppo di italiani tra i partecipanti del massimo circuito invernale, in diretta su Sky Sport Arena mercoledì dalle 19.30 alle 21.30. Si gareggia aper la sesta prova, la penultima, prima della chiusura di sabato pomeriggio a Birmingham. Nella capitale spagnola torna in azione Paolo Dal(Fiamme Oro), sabato scorso raggiante ad Ancona in batteria (7.54), a soli tre centesimi dal suo record italiano di dieci anni fa. In pista anche Pietro Arese (Fiamme Gialle) nei 1500 metri dopo il titolo italiano conquistato al Pala. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) ed Elisaarolo (Fiamme Oro) sono invece reduci dai rispettivi secondi posti nella rassegna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Atletica: World indoor tour, 5 azzurri in gara a Madrid, c'è Dal Molin - - sportface2016 : #Atletica | World Indoor Tour 2023: cinque gli azzurri impegnati nella tappa di #Madrid - intoscana : Nella tappa Gold del World Indoor Tour a Liévin in Francia, Claudio Stecchi, classe 1991 di Greve in Chianti, ha sc… - Piergiulio58 : Atletica. Marcell Jacobs arriva secondo nei 60 mt indoor e perde l'imbattibilità. L'azzurro non perdeva da due anni… - ginugiola : RT @RaiNews: Atletica. Marcell Jacobs arriva secondo nei 60 mt indoor e perde l'imbattibilità. L'azzurro non perdeva da due anni e con 6.57… -