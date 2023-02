Atletica, World Indoor Tour 2023: cinque gli azzurri impegnati nella tappa di Madrid (Di martedì 21 febbraio 2023) Il World Indoor Tour di Atletica leggera fa tappa mercoledì sera a Madrid per la sesta e penultima prova Gold prima della chiusura in programma sabato a Birmingham. Anche nella capitale spagnola sarà presente un bel gruppo di italiani, a partire da Paolo Dal Molin, che lo scorso fine settimana agli Assoluti di Ancona è arrivato a soli tre centesimi dal ritoccare il suo record italiano dei 60 ostacoli. L’obiettivo del 35enne, che si misurerà contro gente del calibro di Daniel Roberts, Enrique Lopis, Roger Iribarne e Freddie Crittenden, è quello di arrivare nelle migliori condizioni agli Europei di Istanbul. Torna in pista anche Pietro Arese nei 1500 metri dopo il titolo italiano conquistato pochi giorni fa, mentre Edoardo Scotti – che non ha partecipato agli Assoluti – ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildileggera famercoledì sera aper la sesta e penultima prova Gold prima della chiusura in programma sabato a Birmingham. Anchecapitale spagnola sarà presente un bel gruppo di italiani, a partire da Paolo Dal Molin, che lo scorso fine settimana agli Assoluti di Ancona è arrivato a soli tre centesimi dal ritoccare il suo record italiano dei 60 ostacoli. L’obiettivo del 35enne, che si misurerà contro gente del calibro di Daniel Roberts, Enrique Lopis, Roger Iribarne e Freddie Crittenden, è quello di arrivare nelle migliori condizioni agli Europei di Istanbul. Torna in pista anche Pietro Arese nei 1500 metri dopo il titolo italiano conquistato pochi giorni fa, mentre Edoardo Scotti – che non ha partecipato agli Assoluti – ...

