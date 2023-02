Atletica: già novemila mila iscritti alla Roma - Ostia (Di martedì 21 febbraio 2023) A meno di due settimane dall'appuntamento, sono già novemila gli iscritti alla 48/a Roma - Ostia Half Marathon, in programma il 5 marzo con partenza dal PalaEur e traguardo alla rotonda di Ostia. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) A meno di due settimane dall'appuntamento, sono giàgli48/aHalf Marathon, in programma il 5 marzo con partenza dal PalaEur e traguardorotonda di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eb77____ : @GianmarcoDaria @SkySport E certo dopo 20 minuti già è stanco... Che preparazione atletica di merda - IdeawebTV : Ritorna “Atleticamente”, il progetto per le scuole dell’Atletica Mondovì: già 3000 gli studenti coinvolti… - Walter15253919 : @realpeppons non è una visione semplicistica...è un dato di fatto. basta guardare i partecipanti e i risultati, chi… - LLC_III : @CarmeloCavani96 @RevGioia @NicoSchira In realtà già da fine ottobre la squadra non giocava più, solo che ogni tant… - SvSport1 : Atletica. Il Meeting Città di Savona è già all'orizzonte, meno di 100 giorni al Memorial Ottolia -