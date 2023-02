(Di martedì 21 febbraio 2023) Calcio. Il difensore turco, ammonito col Lecce, era in diffida: non ci sarà domenica 26 febbraio (alle 20,45) al Meazza. Contro i rossoneri rientreranno de Roon e Scalvini, Pasalic (distorsione alla caviglia destra) tenta il recupero.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atalanta, Demiral squalificato per un turno: salta il Milan a San Siro - webecodibergamo : Il difensore turco, ammonito col Lecce, era in diffida: non ci sarà domenica 26 febbraio (alle 20,45) al Meazza. Co… - MilanPress_it : Gasperini perde un titolare #MilanAtalanta - SempreMilanit : ?? Un turno di squalifica #SempreMilan #Milan - Atalantinicom : #Atalanta - Il giudice ferma Demiral e multa l'Atalant... -

Commenta per primo Domenica sera (ore 20,45) c'è Milan -, per mister Gasperini in palio tre punti per agganciare i rossoneri a quota 44. Gian Piero ...perderà per lo stesso motivo. Per ...Una giornata di squalifica per Bronn della Salernitana, Aina del Torino, Akpa Akpro e Bandinelli dell'Empoli, Bijol dell'Udinese, Birindelli, Rovella e Marlon del Monza,dell', Di Francesco de Lecce, Laurienté del Sassuolo, Locatelli della Juventus, Smalling della Roam MILANO - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania ...

Atalanta, Demiral salta il Milan | Serie A Calciomercato.com

Giudice sportivo: fermato Demiral e altri dodici giocatori Calcio Atalanta

Atalanta, le pagelle di CM: Musso in vacanza, Demiral salta anche il Milan Calciomercato.com

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: Demiral dal 1' Calcio Atalanta

Gasperini è attapirato, ma non cerca (quasi) alibi: «Il fallo di Ceesay su Demiral in occasione dell'1-0 La maglia è stata un pò tirata, ma se l'arbitro non ha fischiato...». Ma il Gasp sa che i suoi ...I giocatori del Milan dovranno prestare la massima attenzione nella prossima sfida di campionato, perché in sei sono a rischio squalifica ...