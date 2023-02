Aston Martin | Stroll salta i test | chi potrebbe essere il sostituto?

(Di martedì 21 febbraio 2023) L'augurio è che Lancerecuperi in fretta dall'incidente avuto durante una sessione di allenamento in bici e che possaal via del GP del Bahrain . Ma quali opzioni si ritroverebbe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #F1: #Ocon preoccupato dalla #AstonMartin #AMR23 - quaranta_vito : RT @PieroLadisa: @quaranta_vito Guarda Vito, credo sia la soluzione più congeniale e intelligente che possa fare Aston Martin. I feedback c… - PieroLadisa : @quaranta_vito Guarda Vito, credo sia la soluzione più congeniale e intelligente che possa fare Aston Martin. I fee… - krhristo : ??????????????? Aston Martin Lagonda Ford Scorpio Hyundai Coupe Fiat Multipla - infoitsport : Aston Martin e il k.o. di Stroll: gli scenari -

L'attraverso una nota ufficiale ha comunicato che Lance Stroll non prenderà parte ai test in Bahrain in programma da dopo - domani a sabato a causa di un infortunio di lieve entità patito ......00 - 17:30: diretta test (line up TBC) Sabato 25 febbraio 8:00 - 17:30: diretta test (line up TBC) Causa infortunio durante un allenamento in bici, il pilota del team, Lance Stroll, non ...

Aston Martin: «Alonso è come un ingegnere in più, ferocemente motivato e competitivo» Formula1 Web Magazine

L'Aston Martin 2023 spaventa Ocon: "Sembra veloce" FormulaPassion.it

F1 | Perché l'approccio esigente di Alonso è una spinta per Aston Martin Motorsport.com - IT

Aston Martin garantisce alla McLaren Vandoorne e Drugovich FormulaPassion.it

Ma quali opzioni si ritroverebbe Aston Martin nel caso in cui il recupero del pilota canadese richiedesse più tempo e, oltre ai test invernali, fosse costretto a saltare anche la prima gara Abbonati ...Questo infortunio gli impedirà di prendere parte ai test del Bahrain (23-25 febbraio). L’Aston Martin rischia di perdere il canadese pure per il primo Gp del Mondiale di Formula 1. Sono tre i ...