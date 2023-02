Assegno unico: da febbraio rivalutazione dell’8,1% (Di martedì 21 febbraio 2023) (Teleborsa) – Per far fronte all’impatto dell’inflazione che ha minato la capacità di spesa delle famiglie, l’Assegno unico universale per le famiglie con figli si fa più corposo. A partire dalla mensilità di febbraio, come previsto dal testo di legge che ha istituito l’Assegno unico (Dlgs 230/2021), l’Assegno è stato potenziato. Sono 5,4 milioni le famiglie con figli che riceveranno in settimana la nuova mensilità adeguata al costo della vita. La quota rivalutata relativa al mese di gennaio verrà, invece, saldata con il pagamento del mese di marzo. Il tasso di rivalutazione, definito d’intesa con il ministero delle Finanze in linea con la variazione media annua dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) di Istat, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) (Teleborsa) – Per far fronte all’impatto dell’inflazione che ha minato la capacità di spesa delle famiglie, l’universale per le famiglie con figli si fa più corposo. A partire dalla mensilità di, come previsto dal testo di legge che ha istituito l’(Dlgs 230/2021), l’è stato potenziato. Sono 5,4 milioni le famiglie con figli che riceveranno in settimana la nuova mensilità adeguata al costo della vita. La quota rivalutata relativa al mese di gennaio verrà, invece, saldata con il pagamento del mese di marzo. Il tasso di, definito d’intesa con il ministero delle Finanze in linea con la variazione media annua dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) di Istat, ...

