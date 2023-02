Assegno unico, aumento dell’8,1% per 150mila beneficiari bergamaschi (Di martedì 21 febbraio 2023) La novità. L’adeguamento previsto nel disegno di legge che lo ha istituito: si va dai 4,1 euro al mese per la quota minima ai 14,2 euro per chi ne incassa 175. Leggi di più su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 22 febbraio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 febbraio 2023) La novità. L’adeguamento previsto nel disegno di legge che lo ha istituito: si va dai 4,1 euro al mese per la quota minima ai 14,2 euro per chi ne incassa 175. Leggi di più su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 22 febbraio.

