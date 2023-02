Aspettando Eintracht Francoforte-Napoli | Chiariello | “Partita storica per entrambe”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 21 febbraio 2023) Durante la trasmissione di Un Calcio alla Radio, in onda sulle frequenze di RadioCentrale, è intervenuto Umberto. Il noto conduttore sportivo ha parlato della sfida in Champions League tra l’e il: “È il grande giorno di un ottavo di finale di Champions League che sa di storia perle squadre. I tedeschi sono entrati nella competizione dopo aver vinto l’Europa League ed ha completato l’opera superando un girone difficile”., Umberto: “Gli azzurri sembrano avere più chance rispetto al passato” EsultanzaUmbertoha poi continuato in merito alla gara, che andrà in scena ...