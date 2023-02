Asilo nido gratis per 1050 bambini, la rivoluzione parte da settembre (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovo sistema in vigore già dal prossimo anno didattico, riguarderà famiglie con Isee fino a 35.000 euro. I genitori avranno le rette completamente azzerate grazie agli aiuti della Regione e al bonus ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovo sistema in vigore già dal prossimo anno didattico, riguarderà famiglie con Isee fino a 35.000 euro. I genitori avranno le rette completamente azzerate grazie agli aiuti della Regione e al bonus ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_pucciarelli : “Adeguamenti Istat”, la retta asilo nido del comune di Milano mi passa da 465 a 502 euro. Bollette raddoppiate, con… - publicpierre : una mia collega svizzera infuriata perchè all'asilo nido un maestra ha già cambiato sesso due volte e pretende di s… - CorcianOnline : #Yoga e psicomotricità: la proposta di Larthia Ciurnella per i bambini dell’asilo nido - farecaxximiei : La squadra di Lorella è in assoluto la più scarsa Ha quel fenomeno di Angelina Potrebbe puntare anche su Ndg per al… - TaliaSplendente : @johnwxsherlock No, faccio scienze dell'educazione e quest'anno ho dovuto fare tirocinio in una scuola, mentre l'an… -