Ascolti TV | Lunedì 20 Febbraio 2023 Fiori sopra L’Inferno va forte 4 | 7 mln – 24 6% | GF Vip 20 3% 2 | 7 mln STEP in crescita 1 | 4 mln – 8 8% Don’t Forget the Lyrics torna col 3%

(Di martedì 21 febbraio 2023)l'Inferno Nella serata di ieri,20, su Rai1 la seconda puntata della fiction- I Casi di Teresa Battaglia ha appassionato 4.717.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.23 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.709.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.434.000 spettatori pari all’8.8% di share (Presentazione dalle 21.34 alle 21.44: 1.591.000 – 7.5%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 913.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.083.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 766.000 spettatori con il 5% ...

Intanto l'appuntamento con Fiori sopra l'inferno è per il prossimo 27 febbraio a partire dalle ...

