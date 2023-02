Ascolti tv | i dati del 20 febbraio 2023

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) Glitelevisivi del lunedì sera Nella a serata di ieri, lunedì 20, in onda su Rai Uno la seconda puntata della fiction Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia ottiene 4.717.000 spettatori pari al 24.6%. Dietro su Canale 5 Grande Fratello Vip con 2.709.000 spettatori pari al 20.3% di share (GF Vip Night: 1.156.000 – 30.6%, GF Vip Live: 602.000 – 19.7%). S u Rai2 Stasera Tutto è Possibile coinvolge 1.434.000 spettatori pari all’8.8% di share (Presentazione dalle 21.34 alle 21.44: 1.591.000 – 7.5%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha portato a casa 913.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 20 minuti: 830.000 – 3.9%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto do 1.083.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (presentazione di 18 minuti: 1.040.000 – 4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 766.000 spettatori ...