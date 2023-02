Ascolti Tv 20 Febbraio 2023 | Fiori Sopra l’Inferno continua bene dopo l’esordio

(Di martedì 21 febbraio 2023) La seconda puntata della fiction Rai ancora intorno al 25% Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, lunedì 20: Standard Auditel Palinsesti 20 02 23 Standard Auditel Fasce 20 02 23 (Nella foto) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Nella prima serata di ieri, lunedì 20 febbraio 2023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua trentacinquesima puntata puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di...

4,7 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,7 milioni per il reality di Canale 5