Ascolti TV 20 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Grande Fratello Vip, Fiori sopra l’inferno, Stasera Tutto è Possibile (Di martedì 21 febbraio 2023) Ascolti TV 20 febbraio 2023 Si rinnova la sfida auditel del lunedì ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 21 febbraio 2023)TV 20Si rinnova la sfidadel lunedì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 20 febbraio 2023: Fiori sopra l’inferno, GF VIP, Stasera tutto è possibile, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, domenica 19 febbraio 2023 - infoitcultura : Ascolti TV 19 febbraio 2023, dati auditel di ieri - infoitcultura : Ascolti tv, dati Auditel domenica 19 febbraio: fiction 'Resta con me' di Francesco Arca batte Fazio e Giletti - infoitcultura : Ascolti tv domenica 19 febbraio 2023: Resta con me a 3,8 (21,4%), CTCF a 2,5 (12,5%), Lo show dei record 2,5 mln (1… -