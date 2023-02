"Arti amputati e ictus": orrore fin dentro il Cremlino, Russia e mondo sconvolti (Di martedì 21 febbraio 2023) Dramma in Russia e nel mondo del pattinaggio mondiale: Roman Kostomarov, tra i più grandi di sempre sul ghiaccio, è in gravissime condizioni colpito da ictus dopo aver già subito l'amputazione degli Arti. Esattamente 17 anni fa sul ghiaccio del Palavela di Torino aveva incantato ed emozionato il mondo pattinando sulle note della Carmen di Bizet assieme alla sua partner sportiva Tatiana Navka, attuale moglie di Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Lui biondo di Mosca, lei biondissima e affascinante nata a Dnipropetrovsk nell'attuale Ucraina, erano saliti sul tetto delle Olimpiadi dopo due programmi straordinari. Quel momento era la sera del 20 febbraio del 2006. Oggi il 46enne che ancora adesso di esibiva negli spettacoli, sposatosi nell'aprile con Oksana Domnina (gareggiava in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Dramma ine neldel pattinaggio mondiale: Roman Kostomarov, tra i più grandi di sempre sul ghiaccio, è in gravissime condizioni colpito dadopo aver già subito l'amputazione degli. Esattamente 17 anni fa sul ghiaccio del Palavela di Torino aveva incantato ed emozionato ilpattinando sulle note della Carmen di Bizet assieme alla sua partner sportiva Tatiana Navka, attuale moglie di Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Lui biondo di Mosca, lei biondissima e affascinante nata a Dnipropetrovsk nell'attuale Ucraina, erano saliti sul tetto delle Olimpiadi dopo due programmi straordinari. Quel momento era la sera del 20 febbraio del 2006. Oggi il 46enne che ancora adesso di esibiva negli spettacoli, sposatosi nell'aprile con Oksana Domnina (gareggiava in ...

