Artemisia Gentileschi | l’arte di avere coraggio | spettacolo itinerante nel Rione Terra

Teatro, arte e cultura si uniscono nello spettacolo itinerante "Artemisia Gentileschi: l'arte di avere coraggio" che la compagnia Karma metterà in scena domenica 26 febbraio (repliche il 5, 19 e 26 marzo) alle ore 17,30 e alle 19 nel Rione Terra nell'ambito del progetto Puteoli Sacra, unico in Europa a coinvolgere i ragazzi e le donne provenienti da un'area penale nella gestione di un complesso museale. Partendo da una parte archeologica, che farà da sfondo alla dimora dei Gentileschi, si affronterà la vita di Artemisia in tre periodi: dagli albori, alla consacrazione a Napoli, passando per lo stupro e il doloroso processo. Testi e regia sono affidati ad Antonio Ruocco: "Sono anni che volevo scrivere ...

