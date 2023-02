Arsenal | Jorginho svela | «Il Chelsea non mi voleva più | Arteta…»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Arsenal, #Jorginho svela il suo arrivo ai Gunners - nicoomaglio : RT @filoni_diletta: #Jorginho: 'Forza #Milan! Sono sicuro che tutti i tifosi dell’Arsenal faranno il tifo per i rossoneri, in occasione del… - NCN_it : Jorginho: “Giuntoli mi chiese di Osimhen, gli risposi: ‘compralo subito!’; Napoli ed Arsenal due strade simili”… - SeEarn : Jorginho: “Giuntoli mi chiese di Osimhen, gli risposi: ‘compralo subito!’; Napoli ed Arsenal due strade simili”… - RadioRossonera : Il giocatore dell'Arsenal #Jorginho ha parlato di #Tottenham-#Milan e della rivalità tra i due club del Nord di Lon… -

Dopo il passaggio dal Chelsea all'negli ultimi giorni di mercato,ha spiegato i motivi del suo cambio di maglia in un'intervista a DAZN .: 'AL CHELSEA NON ERO NEI PIANI. QUI PER ARTETA' Queste le sue parole: "Innanzitutto la presenza di Arteta. Mi ha chiamato e in meno di due giorni abbiamo chiuso la trattativa. Non ...Commenta per primo Ospite di Dazn, il centrocampista dell'ha rivelato un retroscena sull'affare che ha portato Osimhen a Napoli, sua ex squadra: 'Prima di prenderlo, Giuntoli mi ha chiamato per chiedermi di lui. Io ci avevo giocato contro e ...

Arsenal, Jorginho: “Tottenham-Milan I nostri tifosi tiferanno Milan” Pianeta Milan

Jorginho: "All'Arsenal per Arteta, in due giorni abbiamo chiuso la trattativa. Non rientravo più nei... Tutto Juve

Jorginho: “Tottenham Forza Milan! Tutti i tifosi dell’Arsenal tiferanno Milan” Milan News

Jorginho: “Non facevo parte del progetto Chelsea. Arsenal Credo nella vittoria della Premier” ItaSportPress

Intelligenza e leadership, Jorginho è già un cardine dell'Arsenal La Gazzetta dello Sport

L'ex regista del Napoli, oggi all'Arsenal, aveva consigliato a Giuntoli di prendere un calciatore che oggi sta facendo la storia del club azzurro. Proprio quel bomber nigeriano che sta facendo esaltar ...A sorpresa durante il mercato invernale Jorginho ha lasciato il Chesea per trasferirsi all'Arsenal. L'ex giocatore del Napoli, spesso accostato alla Juventus, ai microfoni di DAZN ha ...