Arriva Catholic Match, il Tinder dei credenti. Ma la Chiesa è contraria: "Di che amore stiamo parlando?" (Di martedì 21 febbraio 2023) Arriva Catholic Match, il Tinder dei cattolici. Ma la Chiesa è contraria Dopo Tinder, OkCupid e Badoo, le app di incontri sul web hanno spopolato. Molti sono persino riusciti a creare legami stabili fino al fatidico sì sull'altare, in rari casi. Negli ultimi anni, insieme alle app più conosciute, si è fatta strada anche Catholic Match, piattaforma riservata solo ai credenti. Ma come funziona? Al momento dell'iscrizione, l'utente deve indicare il ruolo che la fede ha nella loro vita, se vanno a messa, quante volte lo fanno e spiegare perché i valori cristiano siano importanti per loro. Tuttavia, nonostante l'attenzione riservata dall'app nei confronti dei precetti religiosi, la Chiesa si è mostrata ...

