Arriva alla Berlinale 2023 The Good Mothers, la serie tv italiana sulle donne di 'ndrangheta (Di martedì 21 febbraio 2023) Presentata alla Berlinale 2023, Arriva in Italia il 5 aprile su Disney +. Stiamo parlando di The Good Mothers (2023) la serie che racconta la straordnaria vicenda vera delle donne che si sono ribellate alla 'ndrangheta. Foto Claudio Iannone per Disney L'argomento è di quelli che lasciano il segno. Perché svela un meccanismo perverso della criminalità organizzata. Della 'ndrangheta, in questo caso. Arriva in concorso alla Berlinale 2023, nella neonata sezione dedicata alla serialità televisiva, The Good Mothers. La serie tv targata Disney che racconta ...

