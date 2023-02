Arnold Clark Cup | Bertolini | “Con la Corea del Sud l’Italia deve vincere”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Ora bisogna”. Non usa mezzi termini la ct del, Milena, consapevole dell’importanza della partita contro ladel Sud, terzo e ultimo appuntamento della trasferta inglese per la ‘Cup’, che dovrà ridare morale alla squadra dopo i deludenti risultati dell’ultimo periodo. Le Azzurre scenderanno in campo domani a Bristol, alle 17.45 italiane. Dopo i progressi visti contro il Belgio e soprattutto contro l’Inghilterra campione d’Europa, la ct vuole domani “un approccio determinato fin dai primi minuti – ha dichiarato in conferenza stampa – anche se con l’Inghilterra abbiamo fatto bene. Rispetto alle ultime uscite serviranno più cattiveria agonistica e attenzione, sono questi i principali aspetti da migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare per ...