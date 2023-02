Armi nucleari, Putin sospende il trattato Start (Di martedì 21 febbraio 2023) La Russia ha deciso di sospendere la partecipazione all’accordo New Strategic Arms Reduction Treaty (Start) sulla riduzione delle Armi nucleari, siglato con gli Stati Uniti nell’aprile del 2010. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso presidente russo, Vladimir Putin, nel suo lungo intervento all’Assemblea federale. Putin accusa gli Stati Uniti e la Nato di non collaborare all’attuazione del trattato Start sulla riduzione delle Armi nucleari “La Russia sospende la sua partecipazione all’accordo su Armi strategiche. Non usciamo dall’accordo, ma sospendiamo temporaneamente la nostra partecipazione”, ha spiegato Putin, per il quale “da un lato l’Occidente vuole la nostra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) La Russia ha deciso dire la partecipazione all’accordo New Strategic Arms Reduction Treaty () sulla riduzione delle, siglato con gli Stati Uniti nell’aprile del 2010. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso presidente russo, Vladimir, nel suo lungo intervento all’Assemblea federale.accusa gli Stati Uniti e la Nato di non collaborare all’attuazione delsulla riduzione delle“La Russiala sua partecipazione all’accordo sustrategiche. Non usciamo dall’accordo, ma sospendiamo temporaneamente la nostra partecipazione”, ha spiegato, per il quale “da un lato l’Occidente vuole la nostra ...

