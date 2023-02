Armi atomiche | che cos’è e cosa prevede il trattato Start che ora Mosca ha deciso di sospendere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) In base al nuovoesteso nel 2021 per cinque anni, Russia e Stati Uniti devono permettere ispezioni reciproche nei siti nei quali si trovano i missili nucleari intercontinentali, ma tali ispezioni sono sospese ormai dal 2020 a causa del Covid. La sospensione annunciata oggi da Vladimir Putin cristallizza un ‘congelamento’ delche è nei fatti da tempo. Da mesi, infatti, racconta la Cnn, funzionari americani denunciavano la frustrazione per la mancanza di cooperazione da parte russa. Fonti del dipartimento di Stato sottolineano cheha rifiutato di recente in più occasioni le ispezioni ai suoi siti nucleari. A novembre, del resto, era prevista al Cairo una sessione della Commissione consultiva bilaterale del, ma l’incontro è stato annullato all’improvviso da ...