Antonella Fiordelisi offende Micol Incorvaia | “Eravate ubriachi”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 febbraio 2023) La rivalità trasembrava non essere più un problema. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7, però, i fatti hanno smentito le convinzioni dei fan. L’ex schermitrice, infatti, è apparsa piuttosto severa nei confronti della sua compagna di avventura. Non solo ha fatto il suo nome durante le nomination ma, subito dopo, ha deciso di tornare sull’argomento con Edoardo Donnamaria. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,si sfoga con Edoardo Donnamaria: la rabbia versoha un rapporto complicato con le donne che, come lei, stanno portando avanti il loro percorso nella ...