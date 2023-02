Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia, la frase shock a Edoardo: “Te l’ha data la prima sera” | Video (Di martedì 21 febbraio 2023) Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia oggi, ormai è guerra aperta tra l’influencer da un milione di follower e le altre donne della casa. Dopo aver detto elegantemente ad Oriana Marzoli che saltata da un ca*** all’altro nella casa del GF VIP stavolta se l’è presa usando parole poco carine nei confronti di Micol Incorvaia, con la ... Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia, la frase shock a Edoardo: “Te l’ha data la prima sera” Video TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)oggi, ormai è guerra aperta tra l’influencer da un milione di follower e le altre donne della casa. Dopo aver detto elegantemente ad Oriana Marzoli che saltata da un ca*** all’altro nella casa del GF VIP stavolta se l’è presa usando parole poco carine nei confronti di, con la ..., la: “TelaTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - Bradipo21884309 : RT @AntoniettaSca18: Lui tiene molto più a loro, che alla sua ragazza, ha raccontato cose intime, la denigra, la insulta. Mi viene da piang… - Elica762011 : RT @alberto_noia: Iconiche, intelligenti, con carattere, belle e vere ?? Nikita e Antonella saranno in finale, e i pezzi di fegato degli Sp… - EremitaStefano : @nieves3012 @GrandeFratello Mentre noi siamo incapienti chiediamopensione all @INPS_it xnostra figlia che Non cam… - EremitaStefano : @GrandeFratello jasmine carrisi antonella fiordelisi 24 h 24 per mesi al gf gia pronta per partire con la sua mamma… -