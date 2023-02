Antonella e Giaele litigano durante la pubblicità (Di martedì 21 febbraio 2023) Antonella e Giaele hanno duramente litigato durante un blocco pubblicitario. La miccia è stata accesa durante le nomination palesi quando la De Donà ha alzato la foto della Fiordelisi per nominarla. Antonella ha preso sul personale la nomination e ha accusato Giaele di aver fatto il suo nome su suggerimento del suo “gruppo” che la odia. “Non mi aspettavo questa nomination perché con Giaele parlo non come con gli altri“. Rientrate in salone la conversazione è continuata ed i toni si sono accesi. “Io non ti ho mai nominata ma non c’è problemi che mi nomini” ha detto stizzita la Fiordelisi. “Hanno mandato in onda un confessionale dove dicevi che se mio marito era un panettiere neanche me ne sarei innamorata e ti arrabbi se ti nomino? Anche se mi hai chiesto scusa io mica ... Leggi su biccy (Di martedì 21 febbraio 2023)hanno duramente litigatoun blocco pubblicitario. La miccia è stata accesale nomination palesi quando la De Donà ha alzato la foto della Fiordelisi per nominarla.ha preso sul personale la nomination e ha accusatodi aver fatto il suo nome su suggerimento del suo “gruppo” che la odia. “Non mi aspettavo questa nomination perché conparlo non come con gli altri“. Rientrate in salone la conversazione è continuata ed i toni si sono accesi. “Io non ti ho mai nominata ma non c’è problemi che mi nomini” ha detto stizzita la Fiordelisi. “Hanno mandato in onda un confessionale dove dicevi che se mio marito era un panettiere neanche me ne sarei innamorata e ti arrabbi se ti nomino? Anche se mi hai chiesto scusa io mica ...

