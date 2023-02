Antonella accusata di vittimismo: il prezioso consiglio di Nikita Pelizon (Di martedì 21 febbraio 2023) Nikita Pelizon rilascia alcuni consigli alla coinquilina Antonella Fiordelisi: ecco cosa è emerso dalle sue parole Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sono sempre più unite ed affiatate. La loro amicizia è sbocciata negli ultimi mesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera nel corso della trentacinquesima puntata del noto reality show di Canale 5, Antonella è stata accasata da alcuni gieffini di vittimismo. Leggi anche –> Oriana Marzoli rimproverata da Daniele: infastidita si sfoga con due VIP I consigli della gieffina… Nelle ultime ore in Casa, Nikita ha rilasciato alcuni consigli alla giovane influencer Antonella Fiordelisi dopo la puntata di ieri sera. Nikita dichiara: “Sei stata ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 febbraio 2023)rilascia alcuni consigli alla coinquilinaFiordelisi: ecco cosa è emerso dalle sue paroleFiordelisi sono sempre più unite ed affiatate. La loro amicizia è sbocciata negli ultimi mesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera nel corso della trentacinquesima puntata del noto reality show di Canale 5,è stata accasata da alcuni gieffini di. Leggi anche –> Oriana Marzoli rimproverata da Daniele: infastidita si sfoga con due VIP I consigli della gieffina… Nelle ultime ore in Casa,ha rilasciato alcuni consigli alla giovane influencerFiordelisi dopo la puntata di ieri sera.dichiara: “Sei stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cri1212121212 : Dopo 2 g in cui sento micol accusata per esserci stata la prima sera.. Vorrei chiedere ad antonella . Tu dopo quant… - Topina2017 : RT @MartiBi_: @Sandy___8 Anche qui che continua a dire che è micol che l’ha trattata male. Micol ha solo espresso un pensiero il primo gior… - MartiBi_ : @Sandy___8 Anche qui che continua a dire che è micol che l’ha trattata male. Micol ha solo espresso un pensiero il… - sissi_tom : ad antonella è permesso dire tutto e niente delle cose dette da lei sono state mandate in puntata, mentre micol vie… - NoemiMontaldo : RT @moonlight8905: Antonella ha trasgredito a delle regole, è stata maleducata, falsa, scorretta ma è stata sempre coccolata ed elogiata da… -