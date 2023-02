Antifascisti in azione: danneggiamenti in tutta Roma (Video) (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 febbraio – Nella notte diversi gruppi di militanti Antifascisti hanno attaccato luoghi simbolo della militanza politica della destra Romana: da Garbatella a Piazza Vescovio non sono stati risparmiati nemmeno i murales per i ragazzi morti negli anni ’70, come quello per Francesco Cecchin. Nel Video pubblicato su instagram dal gruppo Romano Roma scuoleinlotta si possono vedere i danneggiamenti, rivendicati con orgoglio. Infamia intollerabile “Nella notte del 20 febbraio – si legge nella nota rilasciata dal gruppo – a pochi giorni dal 43esimo anniversario della morte di Valerio Verbano, abbiamo sanzionato e chiuso le sedi e i luoghi simbolici per le organizzazioni neofasciste all’interno della città”. L’azione di questa notte continuano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 febbraio – Nella notte diversi gruppi di militantihanno attaccato luoghi simbolo della militanza politica della destrana: da Garbatella a Piazza Vescovio non sono stati risparmiati nemmeno i murales per i ragazzi morti negli anni ’70, come quello per Francesco Cecchin. Nelpubblicato su instagram dal grupponoscuoleinlotta si possono vedere i, rivendicati con orgoglio. Infamia intollerabile “Nella notte del 20 febbraio – si legge nella nota rilasciata dal gruppo – a pochi giorni dal 43esimo anniversario della morte di Valerio Verbano, abbiamo sanzionato e chiuso le sedi e i luoghi simbolici per le organizzazioni neofasciste all’interno della città”. L’di questa notte continuano ...

