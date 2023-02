Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha aperto la strada all'arrivo di Sentry? (Di martedì 21 febbraio 2023) Da tempo si parla di un ingresso del personaggio di Sentry nel Marvel Cinematic Universe. Ora che la Fase 5 è ufficialmente iniziata con l'esordio nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una teoria sta avanzando l'ipotesi secondo cui il film avrebbe velatamente aperto la strada all'arrivo di Sentry. Dato che questa teoria è basata su una specifica scena del film, vi consigliamo di non procedere oltre se non avete ancora visto Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a meno che non vogliate incorrere in SPOILER. A un certo punto del film, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) nomina sia The Void che Sub-Atomica. I fan di Sentry riconosceranno subito il primo come un potenziale cenno … Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Da tempo si parla di un ingresso del personaggio dinel Marvel Cinematic Universe. Ora che la Fase 5 è ufficialmente iniziata con l'esordio nelle sale di Ant-Man and the, una teoria sta avanzando l'ipotesi secondo cui il film avrebbe velatamentelaall'di. Dato che questa teoria è basata su una specifica scena del film, vi consigliamo di non procedere oltre se non avete ancora visto Ant-Man and the, a meno che non vogliate incorrere in SPOILER. A un certo punto del film, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) nomina sia The Void che Sub-Atomica. I fan diriconosceranno subito il primo come un potenziale cenno …

