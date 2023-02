Annuncio di lavoro razzista al supermercato: 'Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi calabresi' (Di martedì 21 febbraio 2023) Un Annuncio di lavoro che non ha mancato di far gridare al razzismo quello apparso all'ingresso di un supermercato della catena Conad . Sul cartello si legge: 'Cercasi commesso volenteroso da subito. ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Undiche non ha mancato di far gridare al razzismo quello apparso all'ingresso di undella catena Conad . Sul cartello si legge: 'da. ...

