Annunciano una denuncia contro Beatrice Lorenzin sui vaccini pediatrici, ma è del 2017 (Di martedì 21 febbraio 2023) Davvero l’ex ministra della sanità Beatrice Lorenzin ha nascosto i danni dovuti ai vaccini? La fonte originale di questo “scoop” è il post di un blog risalente al giugno 2017. Ripreso in un articolo più recente del maggio 2020 in un altro blog, ce la ritroviamo nelle condivisioni Facebook di inizio 2023 come fosse una news. In realtà si tratta di una fake news sui vaccini, condivisa negli ambienti No vax da quasi sei anni. Per chi ha fretta: Nel maggio 2017 il Codacons denuncia Beatrice Lorenzin chiedendo chiarezza sugli eventi avversi dovuti al vaccino esavalente. Il documento Aifa su cui si basava la denuncia riportava mere segnalazioni, dove gli eventi avversi gravi risultano piuttosto rari. Non è ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Davvero l’ex ministra della sanitàha nascosto i danni dovuti ai? La fonte originale di questo “scoop” è il post di un blog risalente al giugno. Ripreso in un articolo più recente del maggio 2020 in un altro blog, ce la ritroviamo nelle condivisioni Facebook di inizio 2023 come fosse una news. In realtà si tratta di una fake news sui, condivisa negli ambienti No vax da quasi sei anni. Per chi ha fretta: Nel maggioil Codaconschiedendo chiarezza sugli eventi avversi dovuti al vaccino esavalente. Il documento Aifa su cui si basava lariportava mere segnalazioni, dove gli eventi avversi gravi risultano piuttosto rari. Non è ...

