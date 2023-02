Annunci roboanti | ma poca sostanza Il discorso di Putin

Leggi su formiche

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente della Federazione Russa Vladimirsi è rivolto alla nazione martedì mattina nell’annualeal popolo russo, in cui tra le righe ha detto al Paese di intensificare gli sforzi per proseguire nell'”operazione militare speciale”. Ucrainaha cominciato insistendo sulla bontà della sua decisione di un anno fa di invadere l’Ucraina con la scusa di essere stato “costretto” a intervenire. “Le élites occidentali sono divenute un simbolo di menzogna totale e priva di fondamento ai propri popoli”, e ha poi aggiunto che “loro sono quelli che hanno cominciato la guerra. Noi stiamo usando la forza per fermarla”. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole del Cremlino, che prosegue nel fare distinzione tra l'”operazione militare speciale” russa per “denazificare” l’Ucraina e la “guerra” dell’occidente contro la Russia. Il ...