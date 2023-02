Annullare l' invio in Gmail e Outlook dopo aver spedito l' email

Leggi su navigaweb

(Di martedì 21 febbraio 2023) Quando si inviano messaggi di posta elettronica è meglio non cliccare sul pulsante Invia finché non si è assolutamente sicuri che tutto sia stato scritto correttamente e che i destinatari siano quelli esatti. Per fortuna tutti i più famosi servizi di posta elettronica permettono dil'del messaggio entro pochi secondi, così da poterlo correggere o modificare prima che arrivi effettivamente a destinazione. Nella guida che segue vi mostreremo comel'di una mail inla spedita e vi mostreremo anche come aumentare il tempo perl', così da venire incontro anche ai più sbadati che sbagliano spesso. LEGGI ANCHE -> Migliori Alternative a Microsoft ...