Anniversario guerra Ucraina, Unicef: allarme depressione bambini (Di martedì 21 febbraio 2023) Ad un anno dall'inizio della guerra si stima che 1,5 milioni di bambini ucraini siano a rischio di depressione, ansia, disordini da stress post traumatico e altri problemi di salute mentale, con implicazioni ed effetti potenzialmente a lungo termine. Sono i dati diramati da Unicef a pochi giorni del primo Anniversario dell'invasione russa che ha ... TAG24.

