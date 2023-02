Anna Oxa si è sposata tre volte: chi sono gli ex mariti (Di martedì 21 febbraio 2023) Eccentrica e camaleontica come artista, Anna Oxa si è sposata tre volte, ecco chi sono i mariti: la prima con il musicista Franco Ciani (1982 – 1989), la seconda con Behgjet Pacolli (1999 – 2002), imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti (2006 – 2008), una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato. Anna ha avuto anche una storia d’amore importante con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls, suo compagno nel decennio 1989 – 1999 che le ha dato anche i suoi due figli, Francesca e Qazim. Anna Oxa, chi sono stati i tre mariti: Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Eccentrica e camaleontica come artista,Oxa si ètre, ecco chi: la prima con il musicista Franco Ciani (1982 – 1989), la seconda con Behgjet Pacolli (1999 – 2002), imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti (2006 – 2008), una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato.ha avuto anche una storia d’amore importante con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls, suo compagno nel decennio 1989 – 1999 che le ha dato anche i suoi due figli, Francesca e Qazim.Oxa, chistati i tre: Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - Agenzia_Ansa : SANREMO 2023 | Il caffè di Anna Oxa al bar dell'Ariston. La cantante parla con la gente ma non rilascia interviste… - trash_italiano : Francesca Fagnani intervista Anna Oxa a Belve. Martedì 21 febbraio, su Rai 2, alle ore 21.20. - vipdietroloshow : stasera ritorna su rai2 il programma 'Belve' con la conduttrice italiana Francesca Fagnani,saranno ospiti: Naike Ri… - Raffy1380 : La canzone di Anna Oxa comunque è solo per pochi. Ormai si è talmente abituati al rumore e alle urla che non si dis… -