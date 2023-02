Anna Oxa ospite a Belve: la prima intervista dopo Sanremo 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) A partire da martedì 21 Febbraio, su Rai 2, andrà in onda la nuova edizione di Belve, condotto da Francesca Fagnani. Si tratta di una conquista enorme per la giornalista che, dopo aver conquistato un’ampia fetta di pubblico, è riuscita ad ottenere il debutto in prima serata. La puntata odierna è particolarmente attesa perché tra i protagonisti principali ci sarà Anna Oxa. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2023, avrà molto da raccontare sulla sua vita professionale e privata. Belve, Francesca Fagnani sull’intervista ad Anna Oxa: “Mai banale” Anna Oxa è stata una delle artiste più controverse del Festival di Sanremo 2023. La decisione di non rilasciare interviste ha attirato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 febbraio 2023) A partire da martedì 21 Febbraio, su Rai 2, andrà in onda la nuova edizione di, condotto da Francesca Fagnani. Si tratta di una conquista enorme per la giornalista che,aver conquistato un’ampia fetta di pubblico, è riuscita ad ottenere il debutto inserata. La puntata odierna è particolarmente attesa perché tra i protagonisti principali ci saràOxa. La cantante, reduce dal Festival di, avrà molto da raccontare sulla sua vita professionale e privata., Francesca Fagnani sull’adOxa: “Mai banale”Oxa è stata una delle artiste più controverse del Festival di. La decisione di non rilasciare interviste ha attirato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - Agenzia_Ansa : SANREMO 2023 | Il caffè di Anna Oxa al bar dell'Ariston. La cantante parla con la gente ma non rilascia interviste… - trash_italiano : Francesca Fagnani intervista Anna Oxa a Belve. Martedì 21 febbraio, su Rai 2, alle ore 21.20. - tuttopuntotv : Anna Oxa ospite a Belve: la prima intervista dopo Sanremo 2023 #Belve #FrancescaFagnani #AnnaOxa - BonsXtheFuture : RT @labollabot: Non esiste un voto non è un numero risata Anna Oxa Belve -