Anna Oxa: età, mariti, figli, canzoni e vita privata (Di martedì 21 febbraio 2023) Anna Oxa è nata nel 1961 e il suo vero nome è Anna Hoxha. La stessa è una famosissima cantante e non solo, anche perché ha anche ricoperto il ruolo di conduttrice televisiva. Molto nota, la cantante in questione ha lasciato proprio impronte importanti nel panorama della musica italiana e ha partecipato al Festival di Sanremo diverse volte. La stessa, proprio in questo famoso evento dedicato alla canzone italiana, è risultata vincitrice in due occasioni, ovvero una del 1989 e una circa dieci anni dopo, nel 1999. A quanto pare la stessa è molto ammirata da tantissime persone e oltre a questo ha due figli, Francesca e Qazim Belleno, che ha avuto da Gianni Belleno, rispettivamente nel 1992 e nel 1997. La cantante poi si è allontanata dal Belleno, ma oltre alla relazione con lui ha avuto tre matrimoni da cui ha sempre divorziato.

