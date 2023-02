Anna Oxa a Belve: ‘Non esiste un voto, ecco perché non ho rilasciato interviste a Sanremo 2023’ (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver rifiutato di prendere parte alle conferenze stampa di Sanremo e dopo aver dribblato quasi tutte le interviste Anna Oxa è pronta a raccontarsi senza filtri a Belve, il programma di Francesca Fagnani promosso in prima serata e in onda da martedì 21 febbraio su Rai2. Anna Oxa ospite di Belve A inaugurare la nuova stagione è proprio lei, Anna Oxa, l’artista più sfuggente e più refrattaria del Festival, pronta a infrangere la sua ritrosia perché evidentemente affascinata e colpita dallo stile di conduzione di Fagnani, abituata a non fare sconti a nessuno e a essere un osso duro almeno quanto Oxa. Sul suo silenzio a Sanremo l’artista ha detto: «Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver rifiutato di prendere parte alle conferenze stampa die dopo aver dribblato quasi tutte leOxa è pronta a raccontarsi senza filtri a, il programma di Francesca Fagnani promosso in prima serata e in onda da martedì 21 febbraio su Rai2.Oxa ospite diA inaugurare la nuova stagione è proprio lei,Oxa, l’artista più sfuggente e più refrattaria del Festival, pronta a infrangere la sua ritrosiaevidentemente affascinata e colpita dallo stile di conduzione di Fagnani, abituata a non fare sconti a nessuno e a essere un osso duro almeno quanto Oxa. Sul suo silenzio al’artista ha detto: «Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in ...

