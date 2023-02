(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver portato scompiglio al Teatro Ariston con un monologo che ha fatto molto discutere,continua a spiazzare il pubblico anche in giro per l’Italia. Accade quindi che nel corso di uno spettacolo a Torino unasi alzindolo di faree vada via. Ilracconta l’aneddoto sui social con il suo stile dissacrante: “Una sera una tipa si è incazzata con me e voleva salire sul palcondomi die la sera dopo unasulla carrozzina mi hato di fare insulti gratuiti alla gente. Invece non è vero. Non è assolutamente vero. E volevo chiarire. Io non ho mai fatto insulti gratuiti. A nessuno. Ma solo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Angelo Duro contestato durante lo show: una signora lo accusa di body shaming e se ne va. Il comico replica così - mizayndric : isobel la mia comica preferita angelo duro could never - pirata_21 : Il discorso di #Putin sembrava un monologo di Angelo Duro. - sadcollision_ : Angelo Duro io lo metterei con tutti i coglioni d'Italia perché si sentono Gesù Cristo e invece sono solo coglioni e ignoranti - stezuly : @paolaoohpaola Stamattina mi chiedevo “ma chi cazzo è che riempie le platee delle serate di Angelo Duro?” Ecco la risposta -

Angelo duro, comico palermitano noto per la sua comicità cruda e diretta, torna a far parlare di sé. Ecco cosa è successo!